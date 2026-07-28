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Capturan en Carabobo a implicado en homicidio del futbolista Mario Pineida de Ecuador

By Lubin Molero
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Capturan en Venezuela a asesino de Mario Pineida
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Agentes de Interpol capturaron en Venezuela, estado Carabobo a Yohervy M. presunto asesino del futbolista ecuatoriano Mario Pineida.

El ciudadano permanecía prófugo desde febrero tras violar las medidas cautelares impuestas durante el proceso judicial iniciado por las autoridades de Ecuador.

Capturan en Venezuela a asesino de Mario Pineida

Las investigaciones señalan al detenido como presunto autor material del atentado armado contra el deportista y su pareja en la ciudad de Guayaquil.

La Cancillería de Ecuador coordina los trámites legales ante las autoridades venezolanas para lograr la pronta extradición y juicio del procesado capturado.

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