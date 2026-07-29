Suri Noelle, hija de Tom Cruise, formalizó el cambio de su nombre legal renunciando al apellido de su padre. Suri, es el fruto del matrimonio entre el reconocido actor y la actriz Katie Holmes.
La joven eligió utilizar Noelle en honor al segundo nombre de su madre Katie Noelle Holmes dejando atrás los lazos públicos vinculados con el actor.
Hija de Tom Cruise sin apellido
La decisión ratifica el distanciamiento familiar existente entre el reconocido artista de Hollywood y su única hija biológica nacida en el año 2006.
Holmes declaró públicamente sentirse extremadamente orgullosa por los avances personales alcanzados por la joven universitaria durante esta importante etapa de vida.
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