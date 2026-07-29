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Aquel sábado 29 de julio a las 8:05 de la noche, ocurrió el terremoto de Caracas de 1967. Un día normal en la capital del país, la mayoría de las personas estaban en su casa cuando todo comenzó a moverse.

El fuerte movimiento telúrico daño por completo el sismógrafo pendular, el cual tuvo problemas con los flejes de las agujas en el Observatorio Cajigal. Las personas que estaban en los edificios bajaron hacia las calles como plazas.

Esa noche el Observatorio Cajigal no pudo dar con el sitio exacto del epicentro. Fue al día siguiente que el observatorio indicó que el epicentro había sido a 70 kilómetros del litoral central, en el Mar Caribe.

59 años del terremoto de Caracas de 1967

Las personas buscaron un sitio seguro minutos después del terremoto, de magnitud 6.5. La zona de Chacao, al este de Caracas fue la más dañada. Se cayeron varios edificios, Neverí, San José, el Mijagual entre otros.

Mientras que en la avenida Luis Roche de Altamira se derrumbaron los edificios Palace Corvin, Roxul, Blue Palace, entre otros. Minutos después del terremoto se escucharon las sirenas de las ambulancias como de las patrullas.

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El terremoto afectó a otras zonas cercanas, en Maracay hubo viviendas afectadas como cinco personas fallecidas. Además de daños en vías, como en autopistas, puentes y otras estructuras, las cuales fueron evaluadas por ordenes del entonces presidente Raúl Leoni.

Los fallecidos del fuerte sismo

La cifra oficial de fallecidos es de 236, aunque se habla de 301 personas que perdieron la vida. 2000 heridos, cerca de 80 mil personas quedaron damnificadas. 40 edificios fueron declarados no habitables.

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