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La demolición de edificios en La Guaira fue uno de los temas que abordó Francisco Garcés, presidente de la Comisión Presidencial para Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura. Garcés dio un mensaje de tranquilidad a las personas que están en la actualidad en la zona.

Indicó que ninguna edificación será derribada sin tener el aval de los afectados. Comentó que el Estado da prioridad al rescate de pertenencias además del duelo de los familiares por encima de cualquier procedimiento técnico.

«La primera instancia siempre es la respuesta de los familiares. Ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar», recalcó. Esto luego de polémicas por supuestos derribos que se iban a realizar.

Demolición de edificios en La Guaira

Resaltó el funcionario que La guaira tiene una alta cifra de edificios que serán derribados, no se harán hasta que los familiares den la aprobación. Las mismas estarán basadas en estudios éticos como profesionales

El reporte oficial reveló que, de las 32.485 inspecciones realizadas a nivel nacional, 7.147 edificaciones recibieron etiqueta roja (alto riesgo). Mientras que 7.199 fueron clasificadas como amarillas y 18.139 como verdes (habitables).

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