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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer un caso de asesinato en la capital carabobeña. Ocurrido al sur de la ciudad, por una deuda de 150 dólares un hombre fue asesinado en Valencia, quedando detenido el autor del hecho.

Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia tras un extenso trabajo de investigación, esclarecieron el homicidio de Edgardo Javier Vera Cedeño (27). Ocurrido en el sector Bicentenario III, parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo.

Por una deuda de 150 dólares fue asesinado en Valencia

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se pudo conocer que, la víctima adeudaba 150 dólares a Carlos Alberto Tovar Forte (33). Negándose a cancelar el dinero, por lo que se originó una discusión.

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La cual se tornó acalorada, optando Carlos, por desenfundar un arma blanca y propinarle una herida mortal, para luego irse del sitio. Mientras que la víctima fue llevada a un centro de salud donde falleció. Logrando su detención y fue puesto a la orden del Ministerio Público.

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