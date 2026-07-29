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A las seis de la mañana de hoy miércoles 29 de julio de 2026 reportaron la explosión de una bombona de gas en Caracas. El hecho ocurrió en un establecimiento de empanadas en la avenida Nueva Granada del municipio Libertador.

Las personas transitaban por la avenida cuando escucharon la explosión, quedando con severos daños la fachada del local. Como parte de la avenida, al lugar llegaron bomberos como autoridades capitalinas.

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Explosión de una bombona de gas en Caracas

Hasta ahora no se ha informado sobre fallecidos o heridos en este hecho ocurrido a tempranas horas de la mañana.

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