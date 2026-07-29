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Un subsidio para afectados por los terremotos para la compra de viviendas fue anunciado por el Gobierno Nacional. La información la dio a conocer la presidenta encargada Delcy Rodríguez la noche del martes 28 de julio de 2026.

“Proteger a las familias afectadas por el doble terremoto es nuestra máxima prioridad. He solicitado al TSJ el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas”, dijo Rodríguez.

Indicó que quienes perdieron sus apartamentos conservan sus derechos sobre el terreno y tendrán el apoyo del Estado para la reconstrucción. Esta jurisdicción también abordará los efectos civiles relacionados con la identidad y los asuntos sucesorales.

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Subsidio a afectados por los terremotos para la compra de viviendas

Asimismo, anuncio que las familias que perdieron sus hogares ya cuentan con el respaldo de la banca nacional para adquirir viviendas en el mercado secundario. El Fondo Venezuela Renace subsidiará el 80% del valor de los inmuebles de hasta 70 mil dólares.

Y las familias accederán a un crédito por el 20% restante, con un plazo de 25 años; y para las viviendas valoradas entre 70 mil y 100 mil dólares. El Fondo subsidiará el 50%, mientras que el otro 50% será cubierto mediante un crédito con el mismo plazo.

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