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Debes tener tus datos al día en la Plataforma Patria, no olvides revisar tu cuenta además de contestar las encuestas que hay es muy importante mantenerte al día en la misma y chequearla al menos dos veces al mes.

Es por ello que debes siempre tener tu perfil al día en el sistema Patria. Es importante tener al día los datos como no compartir la contraseña con nadie. Terceras personas no deben revisar la misma.

Datos al día en la Plataforma Patria, pasos para actualizarlos

Ingresa a la plataforma: Entra al portal oficial con tu número de cédula y contraseña.

Revisa la verificación semestral: Al iniciar sesión, el sistema puede mostrar una notificación obligatoria para confirmar tus datos de contacto o realizar la verificación inversa si es necesario.

Actualiza información personal: Ve a la sección Perfil y luego a Información Personal o Teléfonos Móviles para comprobar que tu número sea actual y esté afiliado a tu cuenta. De igual modo el correo electrónico.

Modifica datos de vivienda: Entra en la opción Encuestas para responder y guardar los datos actualizados sobre tu situación de vivienda o asignaciones del Estado.

Gestiona tu núcleo familiar: Selecciona la pestaña Núcleo Familiar en el menú izquierdo para agregar o verificar los datos de tus familiares ingresando su número de cédula y fecha de nacimiento.

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