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El precio del dólar BCV hoy 29 de julio de 2026 nos indica que la divisa se encuentra en la banda de los 740 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el valor del dólar será de 744,22 bolívares y el euro en 846,07 bolívares.

En un costo de 4.029,22 bolívares se encuentra la onza de oro, este indicador sigue perdiendo terreno. El conflicto de Estados Unidos con Irán ha afectado mucho el desarrollo de este indicador.

Hoy el precio del petróleo volvió a bajar registrando un costo a esta hora de 87,26 dólares. Debido al conflicto de Estados Unidos e Irán el mismo sigue entre subidas y bajadas. Veremos su desarrollo esta semana.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 63.813,99 dólares. Este indicador ha estado estable, sobre la banda de los 60 mil dólares como ha estado desde hace semanas.

Dólar BCV hoy 29 de julio de 2026, refinerías de la India busca proveedores

Las refinerías de la India están incrementando la búsqueda de proveedores alternativos de petróleo al tiempo que indagan otras vías ante un posible desvío de las rutas de transporte fuera del Golfo Pérsico.

Según publicó Energy World, las empresas refinadoras indias están probando petróleo de Venezuela y Angola para garantizar el suministro del hidrocarburo y como una alternativa de obtener nuevos proveedores.

Vetsa Ramakrishna Gupta, directora financiera de la empresa estatal Bharat Petro, indicó al medio internacional que han diversificado sus fuentes de abastecimiento de petróleo fuera del estrecho de Ormuz.

«Hemos diversificado nuestras fuentes de abastecimiento de crudo fuera del estrecho de Ormuz, explorando múltiples regiones geográficas, incluyendo dos nuevos tipos de petróleo procedentes de Venezuela y Angola», enfatizó.

Es importante resaltar que los mercados energéticos mundiales estuvieron «nerviosos», luego de los ataques de los rebeldes hutíes contra los buques sauditas.

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