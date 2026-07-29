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Carabobeño Eduardo Valencia sigue bateando con Detroit

By Danny Valdiviezo
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Carabobeño Eduardo Valencia
Valencia sigue bateando con los Tigres de Detroit. Foto: AP.

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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El carabobeño Eduardo Valencia ha aprovechado las oportunidades que ha tenido con Tigres de Detroit. Valencia ha estado bateando desde que fue subido al equipo grande y se perfila a tener una temporada positiva.

Valencia ha tenido un arranque histórico al conectar dos cuadrangulares ante los Orioles de Baltimore para sumar cuatro. Además de tener dichos batazos acumulados en apenas siete juegos en las Mayores.

 

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Carabobeño Eduardo Valencia sigue bateando con Detroit

Una cifra récord para un jugador criollo en las Grandes Ligas. Después de ocho temporadas en las menores de Detroit, el venezolano está aprovechando a full su oportunidad en Grandes Ligas.

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Valencia espera seguir ayudando a los Tigres en cada chance que tenga en esta temporada. Ha sido uno de los jugadores más aplaudidos por los fanáticos de los felinos. Como uno de los más buscados por la prensa para entrevistas.

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SourceGrand Slam Internacional
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