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Pasaje urbano a partir de agosto 2026 y lo que se sabe

By Redacción Carabobo
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pasaje urbano a partir de agosto 2026
Foto: Jacinto Oliveros.

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El pasaje urbano a partir de agosto 2026 en el país aumentará a partir del 1º de agosto, este no tuvo el cambio en el mes de julio debido a los terremotos ocurridos en junio. Actualmente el pasaje se mantiene en 140 bolívares.

En el mes de julio, el Comando Intergremial del Transporte decidió cambiar la fecha del aumento mensual para el mes de agosto. Es por ello que hasta ahora no se ha dado una cifra definitiva del nuevo costo del pasaje urbano.

La cifra extraoficial que se maneja es de 200 bolívares, solo en municipios del estado Aragua, los transportistas han planteado un cobro de 240 bolívares. Costo que no ha sido confirmado aun por las alcaldías.

Pasaje urbano a partir de agosto 2026

Hasta ahora los transportistas no tienen tampoco la Gaceta Oficial del pasaje acordado para el mes de agosto. Se ha hablado solo del pasaje urbano, no del traslado de las unidades autobuseras extraurbanas.

Las organizaciones gremiales señalan que los incrementos sujetos a indexación (0,25 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela) se evalúan para entrar en vigencia este mes, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones locales de cada proveeduría de transporte.

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