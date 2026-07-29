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Funvisis reportó sismo en Maracay hoy miércoles

By Danny Valdiviezo
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Funvisis reportó sismo en Maracay hoy miércoles

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Danny Valdiviezo
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Funvisis reportó sismo en Maracay estado Aragua hoy miércoles 29 de julio de 2026. Dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas que la magnitud del mismo fue de 2.5 en la escala de momento a las 10:29 de la mañana.

Funvisis reportó sismo en Maracay hoy miércoles

La profundidad del mismo fue de cinco kilómetros y el epicentro fue a 34 kilómetros al norte de Maracay. Funvisis no reportaba temblores desde ayer martes 28 de julio de 2026 a las 10:00 de la mañana.

 

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