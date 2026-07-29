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Un Bono Patria de 148 mil 400 bolívares comenzó a pagarse a los empleados públicos de nóminas especiales. Se trata del bono Corresponsabilidad y Formación del mes de julio.

Dicha asignación se hace a través del número 3532 completamente personalizada con el número de cédula. La misma estaba programada para este jueves pero comenzó a pagarse desde hoy.

Bono Patria de 148 mil 400 bolívares comenzó a pagarse a este sector

Este es uno de los tres bonos que se otorgan al final del mes, empezando con Corresponsabilidad y Formación. Luego con el Bono Cuadrantes de Paz para funcionarios de seguridad y Bono Cultores Populares.

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