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El número de fallecidos por el terremoto en Japón ha aumentado en las últimas horas, de igual modo la cifra de personas heridas y desaparecidas. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de tres personas.

El movimiento telúrico de magnitud 7.1 se reportó ayer martes en la prefectura de Kumamoto en la isla de Kyushu. La explosión de un centro comercial dejó dos personas muertas, las autoridades habían evacuado a 200 personas del lugar.

En el sismo las tuberías de gas se soltaron y explotaron causando severos daños. Los bomberos como grupos de rescate llegaron al sitio en la localidad de Kashima. Logrando dar socorro a las personas lesionadas.

Aumenta el número de fallecidos tras el terremoto en Japón

Cerca de una decena de personas permanecen desaparecidas en el centro comercial. Es por ello que continúan las labores en ese punto afectado por el terremoto. Mientras que la otra persona fallecida fue un hombre en una vivienda que colapsó en Yatsushiro.

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En los hospitales se han tratado cerca de 200 personas con fracturas, los cuales fueron atendidos rápidamente por los médicos de guardia. En el hospital de Kumamoto con capacidad de 400 camas se mantiene casi al límite de los atendidos.

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