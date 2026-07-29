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Epicentro del segundo sismo del 24 de junio fue reubicado

By Danny Valdiviezo
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Epicentro del segundo sismo del 24 de junio

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El epicentro del segundo sismo del 24 de junio fue reubicado, en un principio se había dicho que el mismo había ocurrido en San Felipe. Pero el Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que este ocurrió a 17 kilómetros de Catia La Mar.

El ministro de transporte, Francisco Garcés dio a conocer dicha reubicación luego de estudios recopilados por entes internacionales. Es por ello que organismos locales están desplegados para inspecciones en la franja costera, de esta manera se descartan afectaciones.

Epicentro del segundo sismo del 24 de junio fue reubicado

El primer temblor de magnitud 7.2 solapó lo que fueron las ondas sísmicas del segundo evento. El cual ocurrió 39 segundos después. Esto pese al ajuste en la localización se mantiene sin cambios la magnitud de 7.5 con 10 kilómetros de profundidad.

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