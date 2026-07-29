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El estado del tiempo hoy 29 de julio 2026 nos indica cielos con nubosidad parcial en gran parte del país. Sobre todo en el centro del país, en los estados Carabobo, Aragua y Miranda como en el litoral central.

Sobre Venezuela Se observa cielo con nubosidad que varía de parcial a fragmentada en gran parte de su extensión, destacando zonas con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de tormentas en áreas como Sucre.

Como en el sur de Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, partes de Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes. Por otro lado, se presentan algunas lluvias y lloviznas dispersas en Miranda, el este de La Guaira y zonas del Distrito Capital.

Se observan áreas nubladas que están generando precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de descargas eléctricas, en zonas de Guárico, Apure; Barinas, Portuguesa, Cojedes, el sur de Yaracuy y el sureste de Lara. Además, se registran lluvias y lloviznas en Miranda, el este de La Guaira y zonas del Distrito Capital.

Estado del tiempo hoy 29 de julio de 2026 según el INAMEH

Las altas temperaturas se esperan en la Península de Paraguaná con 38 grados, el centro del país con temperatura probable de 32 grados en la mañana. El resto del país con temperaturas sobre los 33 grados.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan cerca de ocho grados de temperatura. Mientras que en la cordillera de montaña del centro del país se esperan temperaturas de 23 grados.

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