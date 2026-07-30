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El defensor público general Doctor Daniel Ramírez Herrera acompañado del gobernador del estado Carabobo y el alcalde del municipio Guacara Johan Castañeda inauguraron la primera oficina de Defensa Pública en la jurisdicción con el propósito de aportar asistencia jurídica gratuita a ciudadanos provenientes de Diego Ibarra, San Joaquín, Los Guayos y Guacara.

Oficina de Defensa Pública en Guacara

Tras el despeje de cinta efectuado en el epicentro de atención a ciudadano, Zona 3, abrió sus puertas, la cuarta sede de Defensa Pública en la región.

Misma que tiene previsto atender a más de 10mil casos llevados en el Palacio de Justicia, para dar respuesta en materia penal municipal, civil, protección de niños, niñas y adolescentes, mercantil y tránsito.

“Hoy estamos inaugurando la sede de Defensa Pública en Guacara con nuestro hermano, Daniel Ramírez, para poder darle estas herramientas de acceso al sistema de justicia de manera integral. Empujando para que la población del eje oriental del estado Carabobo no se tenga que trasladar a valencia para sus trámites. Aquí tenemos al Saime, la Defensoría del Pueblo y una gran cantidad de instancias». Expreso la máxima autoridad regional.

Por su parte, el Defensor Público General, recalcó que la puesta en marcha de estas instalaciones subraya el compromiso de las autoridades. Garantizando así el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de la población.

“Esta inauguración forma parte de la reforma al sistema de justicia penal que nuestra presidenta Delcy Rodríguez ha instruido. Busca que la justicia llegue a toda la población, llegue a todo el territorio. Es por esto que estamos desconcentrando la carga que tenían las dos sedes en Valencia y la de Puerto Cabello, para ahora poder atender con mayor agilidad a los ciudadanos del eje oriental”, exclamó Ramírez.

Esta oficina se consolida como un pilar fundamental para el bienestar social y la seguridad jurídica de todos los carabobeños.

Además, reafirma la determinación del ejecutivo nacional, regional y municipal para seguir construyendo un estado más justo y eficiente. Para así asegurar el derecho a la defensa de forma cercana y accesible para todos los carabobeños.

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