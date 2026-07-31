Las sedes del Saime en Nueva Esparta y Tucupita no trabajarán este viernes 31 de julio, debido a la conmemoración de festividades regionales en sus correspondientes territorios.
La medida institucional responde al aniversario de la ciudad oriental y a la conmemoración de la Batalla de Matasiete en la región insular.
Saime no trabajará en estas sedes
Las autoridades del organismo informaron que las actividades habituales de cedulación y trámites presenciales se reanudarán el próximo lunes 3 de agosto.
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El organismo recomendó a los usuarios tomar las previsiones correspondientes para evitar contratiempos durante la jornada de cierre en las sedes señaladas.
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