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Saime suspende atención en dos estados este viernes 31 de julio

By Lubin Molero
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Saime no trabajará en estas sedes
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Las sedes del Saime en Nueva Esparta y Tucupita no trabajarán este viernes 31 de julio, debido a la conmemoración de festividades regionales en sus correspondientes territorios.

La medida institucional responde al aniversario de la ciudad oriental y a la conmemoración de la Batalla de Matasiete en la región insular.

Saime no trabajará en estas sedes

Las autoridades del organismo informaron que las actividades habituales de cedulación y trámites presenciales se reanudarán el próximo lunes 3 de agosto.

El organismo recomendó a los usuarios tomar las previsiones correspondientes para evitar contratiempos durante la jornada de cierre en las sedes señaladas.

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