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Venezuela y Chile anuncian restablecimiento de sus relaciones consulares

By Lubin Molero
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Venezuela y Chile restablecen relaciones
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Los gobiernos de Venezuela y Chile anunciaron este jueves 30 de julio una ruta de trabajo conjunta para restablecer sus relaciones consulares de manera progresiva.

La medida diplomática busca garantizar la protección efectiva y asistencia consular prioritaria a los connacionales residentes dentro de ambos países latinoamericanos.

Venezuela y Chile restablecen relaciones

Ambos cancilleres ratificaron que el restablecimiento institucional se fundamentará en el diálogo constructivo y el respeto absoluto al Derecho Internacional vigente.

Venezuela y Chile restablecen relaciones
Foto: cortesía

El acuerdo representa un primer paso clave orientando los esfuerzos gubernamentales hacia la reanudación plena de los vínculos diplomáticos de la región.

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