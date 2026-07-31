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Los gobiernos de Venezuela y Chile anunciaron este jueves 30 de julio una ruta de trabajo conjunta para restablecer sus relaciones consulares de manera progresiva.

La medida diplomática busca garantizar la protección efectiva y asistencia consular prioritaria a los connacionales residentes dentro de ambos países latinoamericanos.

Venezuela y Chile restablecen relaciones

Ambos cancilleres ratificaron que el restablecimiento institucional se fundamentará en el diálogo constructivo y el respeto absoluto al Derecho Internacional vigente.

El acuerdo representa un primer paso clave orientando los esfuerzos gubernamentales hacia la reanudación plena de los vínculos diplomáticos de la región.

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