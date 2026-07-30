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Funvisis registró sismo al norte de Güiria

By Lubin Molero
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Reportan sismo al norte de Güiria
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Un sismo de magnitud 3,5 fue reportado este jueves 30 de julio, a 14 kilómetros al norte de Güiria según el reporte oficial de Funvisis.

El movimiento telúrico ocurrió a las 02:50 de la tarde con una profundidad de 25 kilómetros en la zona costera.

Reportan sismo al norte de Güiria

Las autoridades nacionales no reportaron daños materiales ni víctimas tras el evento sísmico informado rápidamente por los organismos oficiales de prevención.

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