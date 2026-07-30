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La presidente encargada Delcy Rodríguez, protagonizó esta semana la portada de la revista Time en Estados Unidos, tras conceder una amplia entrevista sobre Venezuela, donde analizó la coyuntura geopolítica nacional y los proyectos energéticos internacionales.

Delcy Rodríguez portada en revista

La mandataria nacional afirmó en la publicación que el país inicia una nueva etapa política manteniendo conversaciones respetuosas con el gobierno estadounidense.

En materia económica la presidenta destacó la firma de treinta acuerdos con empresas internacionales para consolidar la apertura del mercado energético.

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La aparición en el prestigioso medio ubica nuevamente a la representación venezolana en el centro de la atención política y geopolítica mundial.

Venezolanos en la Revista Time

Curiosamente, Rodríguez no es la única figura venezolana que ha protagonizado la prestigiosa revista, es acompañada de algunos expresidentes como Marcos Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt y Hugo Chávez.

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