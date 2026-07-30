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La Ley Mariposa se entregó a la Asamblea Nacional en días recientes con el fin de que sea discutida y se busque castigar de forma severa el maltrato hacia los animales. La misma ha estado en tendencia desde ayer.

Dicha ley lleva el nombre de una perrita que fue rescatada de los terremotos en La Guaira y que un hombre atacó hasta dejarla sin vida. Es por ello que se busca promover, y que la misma sea conocida y luego aprobada.

Activistas además de conocedores de los animales, profesionales, entre otros han dado apoyo a esta ley. Desde hace tiempo se busca sancionar a las personas que estén incursos en el maltrato a animales.

¿Qué es la Ley Mariposa y que tiene que ver con el maltrato animal?

La ley busca castigar con penas estrictas a los dueños o particulares responsables de actos de violencia, crueldad o negligencia contra animales. Prevención y educación: Fomentar el respeto a la vida animal y el cuidado responsable de las mascotas dentro de las comunidades.

Las personas buscan que la misma tenga penas largas para de esa manera evitar el maltrato hacia los animales. Sobre todo contra aquellas personas que le causen crueldad a un animal en el país.

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