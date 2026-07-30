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Luis Arráez tomó el liderato de bateo de la Liga Nacional, la jornada del criollo de este miércoles fue muy productiva. Esto en la victoria de los Gigantes de San Francisco sobre los Cerveceros de Milwaukee con pizarra de 16×3.

El criollo pudo tener una jornada de 5-4 para subir su average a .331 en la semana y pasar ahora a ser el líder bate de la Liga Nacional. Arráez no solo bateó también anotó una carrera y fletó un par.

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Luis Arráez tomó el liderato de bateo de la Liga Nacional

Tanto el venezolano como el dominicano Otto López mantienen una lucha por el liderato de bateo. El quisqueyano ayer bateó de 5-2, López de los Marlins de Miami mantiene un promedio de .329.

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Aunque falta mucha temporada por recorrer, ambos se mantienen bateando y produciendo para sus equipos. Lo que promete ser un final de fotografía para ambos bateadores del llamado “viejo circuito”.

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