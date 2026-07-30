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Un hombre y una mujer resultaron detenidos en Táchira por comisiones del Cicpc tras comprobarse maltrato infantil contra dos niños.

Según el relato policial, el padrastro golpeaba a los pequeños mientras la madre permitía las agresiones en una vivienda ubicada en el municipio Ureña.

Detenidos por maltrato infantil en Táchira

El padrastro identificado como Beiker Sam agredía físicamente a los infantes de 12 y 4 años mediante golpes con cables y objetos. Mientras, su madre identificada como Ruth Ontiveros, mantenía la complicidad.

Los funcionarios policiales incautaron las evidencias utilizadas para golpear a las víctimas colocando el caso a la orden del Ministerio Público.

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