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Una joven en México conoció a un hombre por redes sociales y el sujeto está señalado de asesinarla. El abominable hecho ocurrió en Monterrey, donde la familia y amigos de Pamela Yahaira Alvarado Galván exigen justicia.

El pasado 10 de julio, luego de varias semanas de conocer a un sujeto por redes sociales, Pamela aceptó una salida. Se atrevió la joven a ir donde le dijo el sujeto, era una supuesta fiesta privada.

Pero no todo salió como ella esperaba, el sujeto la atacó y roció con gasolina para luego prenderla en fuego. La joven murió debido a las quemaduras que tuvo, cerca de 90% de su cuerpo falleciendo en un centro de salud.

Joven en México conoció a un hombre por redes sociales y la asesinó

La joven pudo dar el testimonio a las autoridades, muriendo después. Es por ello que se logró detener a un sujeto como a una mujer. Se conoció donde había sido la reunión y donde ejecutó la agresión.

En el hecho está involucrado un cantante, el cual quedó detenido por la policía de Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó investigaciones en propiedades vinculadas al cantante Arnulfo Jr. y a su hijo en el municipio de Guadalupe.

Las autoridades aseguraron armas, drogas, vehículos y objetos electrónicos en los inmuebles revisados. Continúan las pesquisas ministeriales para capturar a los responsables materiales del crimen.

Exigen justicia

Ayer miércoles la familia de Pamela, como amigos, estudiantes y colectivos contra el femicidio realizaron una marcha pidiendo justicia en Monterrey. Exigen que el caso no quede impune y se llegue hasta el fondo de las investigaciones.

Los familiares temen que el caso quede sin resolver y el agresor salga en libertad. Como ha ocurrido con otros casos de femicidio en ese país. “Era para toda la vida seguir juntos, mi pequeña familia de 3 me destrozaron la vida nunca te olvidaré. Nunca olvidaré me decías ama si te mueres me muero contigo porque sin ti no podré vivir”, dijo Aracelis de Alvarado, madre de la joven.

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