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Efectivos del CICPC, detuvieron a Luis Olivero tras atropellar y agredir físicamente a su pareja durante una discusión motivada por celos, en la ciudad de Anaco.

El agresor arrolló a la mujer utilizando su vehículo personal causándole heridas de gravedad que requirieron traslado urgente hacia un centro médico.

Detenido por atropellar a su pareja en Anaco

El procedimiento policial se concretó en el sector Chaparral de Anaco, donde los funcionarios lograron la aprehensión del ciudadano de 23 años.

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El caso quedó inmediatamente bajo la orden del Ministerio Público para dar inicio al proceso judicial correspondiente por delito de violencia.

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