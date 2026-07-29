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El delantero Neymar Jr, confirma entre lagrimas, su retiro definitivo de la selección de Brasil, trastras quedar eliminado ante el conjunto de Noruega en el Mundial.

El máximo goleador histórico del seleccionado verdeamarelo declaró muy emocionado que dio la vida entera defendiendo la camiseta de su país natal.

Neymar confirma su retiro de Brasil

Neymar conquistó con el combinado de Brasil la Copa Confederaciones la medalla de oro olímpica y el título sudamericano en la categoría juvenil.

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El atacante cerró formalmente su ciclo internacional sumando ochenta anotaciones oficiales durante una destacada trayectoria vistiendo la camiseta de la selección.

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