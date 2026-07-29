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Un trágico accidente de tránsito registrado en la autopista José Antonio Páez, de San Carlos, dejó como saldo una mujer fallecida y seis heridos.

La víctima fatal fue identificada como Deuguis Cárdena, de 33 años de edad, quién presuntamente perdió el control, que derivó en el vuelco de la unidad.

Accidente en la Autopista de San Carlos

Entre los seis lesionados atendidos en el sitio, figuran dos adultos identificados como Iván Perozo y Emili Figueredo, con severos traumatismos corporales.

También, se encontraban cuatro menores de edad afectados, entre ellos un adolescente de nacionalidad colombiana.

Los funcionarios de rescate brindaron la primera atención prehospitalaria trasladando a todos los heridos hasta la emergencia del hospital Egor Nucete.

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