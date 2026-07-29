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Un funcionario de la policía municipal resultó herido este miércoles 29 de julio, al colisionar su motocicleta contra una gandola estacionada en la autopista de Puerto Cabello.

El accidente vial se registró a la altura del puente del Seguro Social mientras el funcionario transitaba por la autopista La Sorpresa.

Funcionario herido en Puerto Cabello

Testigos del hecho brindaron los primeros auxilios al uniformado tras quedar atrapado debajo del vehículo de carga pesada que hacía fila para ingresar a los muelles.

Paramédicos de la Cruz Roja Venezolana trasladaron de emergencia al agente lesionado hasta las instalaciones del hospital Adolfo Prince Lara.

Las autoridades viales iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del siniestro y verificar la identidad del uniformado.

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