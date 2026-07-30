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#TBT, ¿Quién era el señor que predicaba en un Toyota marrón en Valencia?

By Danny Valdiviezo
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señor que predicaba en un Toyota marrón
Foto: Alexander Castillo, publicada en Valencia Fotos de Antaño de Nelson Fernández.

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Danny Valdiviezo
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El señor que predicaba en un Toyota marrón es muy recordado en el centro de la ciudad de Valencia. Con su frase “arrepiéntete” andaba a diario específicamente de lunes a sábado, llevando la palabra de Dios.

Heriberto Serrano fue uno de esos personajes que veías a diario y que siempre hablaba por sus parlantes de la vida del Creador en la Tierra. Era uno de los hombres que llamaban “hermano” y era muy respetado.

No importa la religión que fueras, las personas lo respetaban, de hecho sigue siendo uno de los personajes más recordados del centro. Uno de esos que marcaron la historia parabién dejando su huella en positivo.

¿Quién era el señor que predicaba en un Toyota marrón en Valencia?

Serrano estuvo en su Toyota, el cual tenía escrito en letras rojas, “Cristo Viene”, como anduvo también en un Ford Falcón color azul. Su buena labor era evangelizar, dar a conocer la palabra de Dios.

Así las calles estuvieran llenas y fuera el tiempo que fuera se veía llevando el mensaje cristiano. Fuera diciembre, mes de mayo, junio o vacaciones siempre el señor Serrano llevaba la palabra de Dios.

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SourceNelson Fernández y Valencia Fotos de Antaño.
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