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El estado del tiempo hoy 30 de julio de 2026 destaca nubosidad a esta hora en el centro del país. Esto en los estados del centro del país, Carabobo, Aragua y Miranda, como en zonas de Caracas y el litoral central.

Venezuela amanece con nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte de su extensión, destacando zonas con precipitaciones de intensidad variable, en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, partes de Lara, los Andes y Zulia.

Se mantendrá sobre buena parte del país cielo parcialmente nublado y algunas áreas despejadas; por otro lado, se prevén eventos de zonas nubladas acompañadas de lluvias y chubascos y en ocasiones con actividad eléctrica, principalmente en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, partes de Lara, los Andes y Zulia.

Estado del tiempo hoy 30 de julio de 2026 según el INAMEH

En las zonas norte del país en la parte occidental, en la Península de Paraguaná y zonas de la Guajira se esperan altas temperaturas. 38 grados se esperan en zonas de Falcón y Zulia luego del mediodía.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida en horas de la madrugada se espera ocho grados de temperatura. Zonas frescas en áreas de montaña del país donde se espera al menos 22 grados en horas de la madrugada.

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