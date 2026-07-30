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La Misión Nevado Carabobo con todo su personal estará hoy jueves 30 de julio de 2026 en dos zonas del estado. El trabajo comunitario con las mascotas no se detiene y hoy seguirá en el litoral carabobeño y Naguanagua.

Los profesionales de la misión de las mascotas estarán desplegados desde las 9:00 de la mañana en la avenida 190 de la urbanización Tarapío en Naguanagua. Colocando la vacuna antirrábica, casa por casa.

De igual modo, en el municipio Puerto Cabello estarán atendiendo en la urbanización Las Corinas I, Parroquia Goaigoaza (Puerto Cabello, Carabobo).

Misión Nevado Carabobo estará hoy jueves en estas zonas

Estarán casa por casa y atendiendo todas aquellas inquietudes que tengas acerca de tu mascota. Recuerda que tener una mascota es una responsabilidad, si tienes un perro o un gato deben de estar vacunados contra la rabia.

Esta semana la misión ha estado cubriendo otros municipios del estado Carabobo. Si tienes una mascota debes velar por su salud, alimentación y recreación. Sea un perro, gato u otro animal es un miembro de la familia.

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