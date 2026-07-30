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El equipo médico de Japón culminó su misión humanitaria en Venezuela. Ayer en horas de la tarde se despidieron del país, específicamente de la zona de La Guaira donde estuvieron durante varios días.

Los médicos japoneses estuvieron dando atención médica a las personas que estuvieron afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio. La embajada japonesa dio a conocer sobre el trabajo que estuvieron haciendo los médicos.

Yasushi Sato, embajador japonés en Venezuela, destacó desde La Guaira que el gobierno de su país seguirá de igual modo realizando actividades humanitarias. Indicó que no toda la labor terminó en el lugar.

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Equipo médico de Japón culminó misión

Comentó Sato que las ONG de Japón seguirán en Venezuela dando ayuda en la zona afectada por los terremotos. Manteniendo siempre una mano humanitaria al país en estos momentos de reconstrucción.

Taysushi Ryosenan, jefe de la misión médica japonesa en el país destacó que en un mes atendieron a 1600 pacientes. Estos presentaban enfermedades en la piel, además de fracturas como lesiones.

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