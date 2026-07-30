Compartir

Las efemérides del 30 de julio en Venezuela nos recuerdan que se celebra el Día Internacional de la Amistad. Esta fecha tras ser proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su meta principal es impulsar la paz, la solidaridad y el entendimiento entre los pueblos

Un día como hoy Simón Bolívar recibió el Sacramento del Bautizo. Un día como hoy lo llevaron a la Catedral de Caracas para recibir el agua bendita.

Un día como hoy se publicó el primer número del diario El Federalista en Venezuela, esto fue en 1863. Felipe Larrazabal construía las bases de la libertad de expresión el diario de tendencia liberal.

Este diario iba abriendo las puertas de Venezuela al mundo y proyectando su libertad de pensamiento. En aquellos tiempos se buscaba que la lectura llegara a todos los rincones de un país pequeño. Pero la estadística de analfabetismo era alta.

Efemérides del 30 de julio en Venezuela

En 1974 se crea la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Una de las fundaciones que sigue siendo referencia nacional de la cultura además de la poesía; y sobre todo las obras de teatro.

Sigue siendo el Celarg a pesar de los años uno de los espacios más culturales en la ciudad de Caracas. Este se encuentra en la avenida Luis Roche, a pocos metros de la emblemática Plaza Altamira en Chacao.

El cantor del Ávila y conocido como el músico de Venezuela, Ilan Chester nace un día como hoy en 1952. Sus canciones están vigentes en el ayer y hoy del venezolano, Cerro Ávila es una de sus mejores temas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas