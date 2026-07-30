Compartir

El Precio del dólar BCV hoy 30 de julio de 2026, nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 740 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el valor del dólar será de 745,63 bolívares y el euro en 848,82 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro ha bajado en las últimas semanas hoy tiene un precio de 4.044,55 dólares. El gramo de oro se encuentra a nivel mundial sobre los 172,34 dólares, con un precio que varía sobre los 180.

Se estabiliza y comienza a descender el precio del petróleo, hoy tiene un costo de 84,34 dólares por barril. El crudo esta semana llegó a estar nuevamente sobre los noventa dólares, debido al conflicto de Estados Unidos e Irán.

También el precio del bitcoin sigue en bajo promedio, hoy viernes tiene un costo de 63.724,42 dólares. Este se ha mantenido en la banda de los 60 mil dólares a nivel mundial, estable en ese precio desde hace semanas.

Dólar BCV hoy 30 de julio de 2026, crudo venezolano a Texas

Las refinerías de la Costa del Golfo están registrando un fuerte repunte en las importaciones de petróleo pesado procedente de Venezuela, lo que representa un alivio crucial frente al histórico choque de suministro energético provocado por la guerra en Irán.

En un reporte reciente, el volumen de importación escaló de aproximadamente 110.000 barriles diarios en enero a 575.000 barriles por día para el mes de junio, según datos oficiales.

Se trata de la cifra de importación diaria más alta desde 2018, año previo a la promulgación de sanciones que bloquearon la entrada del crudo venezolano al mercado estadounidense en 2019, señala el diario The Texas Tribune.

En la actualidad, la costa de Texas ha recibido la mayor parte de estos envíos de este año, absorbiendo un 43% del total gracias a más de una decena de refinerías equipadas para procesar este grado de crudo pesado.

El otro 39% se ha destinado a Luisiana, mientras que el resto fluye hacia Misisipi y Delaware. El retorno del crudo venezolano ocurre en una ventana estratégica.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas