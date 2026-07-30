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Los bonos que fueron sustituidos en el Sistema Patria son varios, estos fueron cambiados al Bono único Familiar. Bonificación que se mantiene activa y se paga los primeros días de cada mes desde el año pasado.

En la plataforma Patria, se han hecho varias modificaciones y se han agregado también varios bonos. Uno de ellos es el bono para el personal profesional de las instituciones públicas que se viene pagando desde el 30 de abril de este año.

Bonos que fueron sustituidos en el Sistema Patria

Bono Lactancia Materna, este bono era para mujeres embarazadas y quedó suspendido desde el 1º de mayo de 2025, el mismo fue sustituido por el Bono único Familiar.

José Gregorio Hernández, este bono también fue suprimido en el año 2025, el 1º de mayo, de 2025 entró a formar parte del Bono único Familiar. Era para personas con discapacidad en el país.

Bono 100% Escolaridad, fue uno de los primeros bonos del Sistema Patria, el mismo era entregado a las familias para la educación de los hijos. Este también pasó a formar parte de la estructura del Bono único Familiar.

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