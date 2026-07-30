Compartir

En las últimas horas Funvisis reportó sismos en Táchira y Los Teques, ambos son de ayer miércoles 29 de julio de 2026. No se han reportado sismos en el estado Carabobo en las últimas semanas.

A las 6:29 minutos de la tarde de ayer, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó un sismo de 2.5. con profundidad de 6.6 kilómetros en Los Teques. El epicentro estuvo a 19 kilómetros al noroeste de Los Teques

Mientras que a las 11:22 de la noche de ayer, Funvisis reportó un sismo de 3.4 en la escala de momento. Con profundidad de 19.3 kilómetros. El epicentro fue localizado a 31 kilómetros al suroeste de San Antonio del Táchira.

Funvisis reportó sismos en Táchira y Los Teques

En caso de un sismo, debes mantener la calma y seguir tres pasos claves: agacharte, cubrirte y sujetarte. Para guiarte de forma segura, revisa las acciones esenciales antes, durante y después del movimiento.

NO DEJES DE LEER EN #N24Carabobo: Pasaje urbano a partir de agosto 2026 y lo que se sabe

Recuerda no utilizar los ascensores, como no correr cuando estés bajando por las escaleras. Busca un sitio de resguardo donde estés protegido en caso de un fuerte temblor.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas