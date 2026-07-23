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Desde los años ochenta ver al singular mono Pancho en el zoológico Las Delicias era ver una parte graciosa. El chimpancé había nacido en un circo en Estados Unidos y por cosas del destino llegó a la capital aragüeña.

En aquellos años el zoológico se llenaba los fines de semana, familias enteras iban a ver a los animales. Pero el más admirado era Pancho por su inteligencia, por ser gracioso, precisamente por estar en un circo sabía cómo animar a la gente.

Cuando veía a los niños bailar, el animal comenzaba a imitarlos, no era un animal más del recinto ubicado en Las Delicias, en Maracay. Era el alma del zoológico, un mono con muchas habilidades.

El mono Pancho

Cuando le llevaban patilla, este se comía la pulpa de la fruta lentamente pero había que alejarse. Su gracia y rapidez le permitía lanzar la concha de la misma a unos cuantos kilómetros por hora. Tal cual un pitcher de beisbol.

Siempre había que estar atento a lo que hiciera en su jaula, ya que se sentaba como una persona y era cuando justamente le tomaban fotos. Cuando veía a las personas con cámara hacía como si estuviera posando para las càmaras.

Pancho fue el alma, la vida y la gracia del zoológico, eran los años donde el colorido tomaba a la ciudad jardín cada julio en el Día del Niño. Además de él estaba Lucky la elefanta que la gente hizo de todo en el año 2004 para que no muriera tras enfermarse.

Su adiós en 2009

Pancho duró muchos años, iban los abuelos que lo habían visto de niño, con los nietos para contarles la historia. En el año 2009, cuando murió falleció sin duda una parte del zoológico maracayero.

Las personas que vieron a Pancho, lo lloraron como si fuera un familiar querido, un amigo directo que hacía todo por divertir a los visitantes. Su recuerdo sigue vivo en cada uno que lo vieron divertir a la gente.

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