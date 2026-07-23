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El estado del tiempo hoy 23 de julio 2026 nos indica cielos con nubosidad parcial en gran parte del país. Sobre todo en el centro del país, en los estados Carabobo, Aragua y Miranda como en el litoral central.

Persiste nubosidad fragmentada, alternando con zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional; igualmente, se aprecian mantos nubosos acompañados de lluvias o chubascos de intensidad variable y actividad eléctrica en zonas al oeste de Bolívar, Amazonas, suroeste de Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, los Andes y Zulia; así como lluvias de menor intensidad en Yaracuy, Lara y Miranda.

Persisten mantos nubosos acompañados de precipitaciones intensidad variable y descargas eléctricas en zonas de Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, sur de Lara, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia. Condiciones meteorológicas que se estima continúen por las próximas horas.

Estado del tiempo hoy 23 de julio de 2026

Las altas temperaturas se esperan en la Península de Paraguaná con 37 grados, el centro del país con temperatura probable de 32 grados en la mañana. El resto del país con temperaturas sobre los 33 grados.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan cerca de ocho grados de temperatura. Mientras que en la cordillera de montaña del centro del país se esperan temperaturas de 23 grados.

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