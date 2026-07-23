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Desmintieron señales de vida en La Guaira en la OPP 26, el periodista Román Camacho explicó que los equipos de rescate se retiraron luego de no encontrar las señales. Al parecer son cuerpos en estado de descomposición.

«Equipos de rescate llegaron y con un dispositivo térmico detectaron un punto de calor que marcaba 30 grados C. Luego de varias horas hasta la madrugada del 23 de julio, se trató de un falso positivo.

El punto de calor se trató de un cuerpo en descomposición», dijo Camacho.

Desmienten señales de vida en La Guaira

«Los topos mexicanos indicaron que los sonidos que escucharon inicialmente en la tarde podría haberse tratado de un roedor o gato. Durante horas hicieron el protocolo de llamada y escucha, siendo negativo.

Mucha gente comenta sobre las puertas y el oxígeno. Las puerta fueron utilizadas para apuntalar y tratar de continuar ingresando al espacio que iban abriendo. El oxígeno era para los rescatistas en el túnel»

«Como protocolo se piden camillas e insumos para tenerlos a la mano, pero en este caso no hubo respuesta positiva. La esperanza se mantuvo, pero hay que ser responsables. Los rumores corrieron rápidamente, pero los equipos especializados en rescate no hallaron señales de vida», dijo.

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