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Un sujeto quedó detenido en Maracay por presunta extorsión y violencia. El hecho fue dado a conocer por el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público de la capital aragüeña.

Funcionarios de la Delegación Municipal Maracay del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la captura de Kelvis Ayender Rangel Mileno (28). Por extorsión y violencia contra una mujer de 56 años de edad.

Las investigaciones iniciaron luego de que la víctima interpusiera la denuncia. De acuerdo con los reportes policiales, Rangel Mileno acudió inicialmente al encuentro con la víctima con la intención de empeñar una motocicleta.

Quedó detenido en Maracay por presunta extorsión y violencia

Manifestando que requería el dinero para utilizarlo en apuestas. Sin embargo, en medio de la negociación, el hombre, cambió su actitud de forma violenta. Sometiendo a la víctima con un arma blanca, tipo navaja, el agresor le exigió la entrega de 800 dólares.

Para asegurar el pago, Rangel Mileno amenazó de muerte a la víctima y a su núcleo familiar si no cumplía con sus demandas económicas. Tras conocer los hechos, los funcionarios realizaron un operativo estratégico de seguridad.

A fin de realizar una entrega de dinero controlada, coordinada minuciosamente por la comisión policial. Con la que se logró interceptar y detener al delincuente en el municipio Girardot.

El procedimiento

Durante el procedimiento se recuperaron las evidencias del caso, incluyendo el arma blanca utilizada para someter a la víctima. El detenido quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

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