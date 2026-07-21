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Un sujeto señalado de abuso a su hijastra en Tinaquillo fue capturado por la Policía de Cojedes. Alias Mimi está a la orden del Ministerio Público luego del presunto hecho cometido contra una jovencita de 12 años.

Tras una rápida actuación e intensas labores de búsqueda, funcionarios de la Policía del Estado Cojedes aprehendieron este lunes a un hombre. Acusado de haber cometido presunto abuso sexual en perjuicio de una adolescente de 12 años de edad.

Señalado de abuso a su hijastra fue capturado en Tinaquillo

En un hecho ocurrido en el sector La Isla de la comunidad Apamates I, municipio Tinaquillo. El detenido quedó identificado como Yefferson Josué Hurtado Meza, apodado “Mimi”. El procedimiento se inició tras el alerta de la propia comunidad de Apamates I.

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Los habitantes se encontraban consternados y realizando un fuerte reclamo público por la gravedad de la agresión. Tras las primeras indagaciones, se determinó que Hurtado Meza era expadrastro de la menor y llevaba aproximadamente ocho meses separado de la madre de la víctima.

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