Compartir

La actriz y humorista Margot Pareja falleció en la ciudad de Miami a la edad de 101 años. Pareja empezó desde muy joven en la televisión como en la radio, viviendo en época de oro de ambos medios.

Estaba radicada en Estados Unidos desde hace varios años al lado de su familia. Sus allegados dieron a conocer el deceso de la artista la cual podría ser una actriz dramática como hacer por todo lo alto un sketch de humor.

Empezó en emisoras en Caracas en las recordadas radio novelas. Por su voz se hizo muy famosa. Luego de eso vino el gran paso a la televisión, formando el elenco de una de las etapas en Radio Rochela en RCTV.

Falleció la actriz y humorista Margot Pareja

Pasó durante varios años siendo parte del elenco del Show de Joselo, programa que tuvo sus mejores etapas en Venevisión y un corto periodo en Radio Caracas Televisión. Luego de eso tuvo extraordinarios años formando el elenco de Cheverísimo.

Tuvo su paso en varias películas venezolanas, al lado de Joselo como de otros humoristas. Estuvo en novelas tanto de Radio Caracas Televisión como de Venevisión. Gozaba de gran aprecio del público televisivo.

Una de las personas muy dadas al público y de buen humor siempre a las personas con las que compartía roles en la televisión como en la radio. La partida de Pareja deja un hondo pesar en la televisión y el humorismo nacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas