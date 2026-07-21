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El precio del dólar hoy 21 de julio de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 730 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes, el dólar tendrá un valor de 737,23 bolívares y el euro 840,70 bolívares.

El miércoles, el valor del dólar será de 737,23 bolívares y el euro en 840.85 bolívares.

En un costo de 4.065,72 dólares marcha la onza de oro, este indicador ha estado en baja en los últimos días. Este estaba cercano a los cinco mil dólares hace unos meses pero se ha quedado atrás en su costo.

Hoy el precio del petróleo tiene nuevo precio, debido al conflicto de Irán y Estados Unidos, el crudo tiene un costo de 88,72 dólares por barril. Según expertos el mismo pudiera seguir en ascenso en los próximos días.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 66.229,32 dólares. Este ha perdido cerca de veinte mil dólares en las últimas semanas. Y se mantiene con tendencia a la baja.

Dólar BCV hoy 21 de julio de 2026, Arabia Saudita y Venezuela evalúan intercambios

El ministro de Relaciones y Comercio Exterior, Félix Plasencia, se reunió a través de una videoconferencia con el titular de Comercio Exterior de Arabia Saudita, Majid Alkassabi. La agenda se centró en el intercambio de experiencias en diversificación económica y exportaciones.

A través de su perfil en Instagram, Plasencia destacó la «necesidad de profundizar esfuerzos conjuntos orientados a ampliar los intercambios comerciales entre Venezuela y Arabia Saudita en múltiples rubros, entre los que resaltamos los sectores agrícola y minero«.

El canciller venezolano invitó al ministro del país árabe a realizar una visita a Venezuela, con el objetivo de a identificar áreas de interés para fortalecer la cooperación binacional.

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