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Acefuc regresa a las competencias con espíritu de lucha. Los muchachos vuelven luego de la pausa por los terremotos del pasado 24 de junio. Los futbolistas recuperaron su espíritu competitivo para volver a la acción en la Copa Dúo Apertura 2026.

En un vento organizado por la Asociación de Fútbol de Carabobo, el pasado jueves, los atletas de los equipos Sub-13 y Sub-15 visitaron al equipo EF Cano Sur en el Campo de Fundorfa. La primera categoría sucumbió con marcador 2 tantos a 1 a favor de los locales.

Acefuc regresa a las competencias con espíritu de lucha

Con el único gol ucista por intermedio de Kevin Pinto. Quien pudo anidar una diana para salvar la pizarra por los académicos carabobeños. Pero el plantel se prepara para levantarse nuevamente y buscar la victoria.

Seguidamente, le correspondió salir a la cancha al combinado Sub-15, quienes vengaron a sus compañeros con pizarra final 3 goles a 0. Gracias a la certera ofensiva de Hilderson Gil en par de ocasiones y la contribución de Jackson Villalobos con el quema redes extra.

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