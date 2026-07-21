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El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) exhortó a familiares de las víctimas del terremoto ocurrido en Venezuela, a realizarse pruebas genéticas de ADN voluntarias.

La institución exhortó a familiares consanguíneos de las víctimas a someterse a exámenes genéticos para acelerar los procesos científicos de identificación.

Senamecf pruebas ADN en Venezuela

La convocatoria está dirigida a allegados con sospechas de que los restos permanezcan en Bolipuerto de La Guaira o la sede de Bello Monte.

Los familiares consanguíneos deberán acudir a la sede principal de Bello Monte de lunes a sábado desde las ocho y media de la mañana.

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Autoridades forenses descartaron rotundamente la existencia de fosas comunes, garantizando féretros individuales y un manejo científico apegado a las leyes venezolanas.

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