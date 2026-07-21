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La joven actriz Kaylee Hottle, reconocida mundialmente por interpretar al personaje de Jia en la saga Godzilla, falleció tras un accidente de tránsito.

Kaylee Hottle, de tan solo 18 años de edad, perdió la vida tras sufrir un trágico choque automovilístico en carreteras de Maryland.

Fallece la actriz Kaylee Hottle

El padre de la artista confirmó la trágica noticia detallando que el vehículo donde viajaba su hija se estrelló en una zanja en Maryland.

Hottle inició su carrera profesional desde niña en comerciales y alcanzó notoriedad internacional al comunicarse con King Kong mediante lenguaje de señas.

La trágica partida de la prometedora artista de dieciocho años enluta a la industria cinematográfica tras su destacada participación en exitosas producciones taquilleras.

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