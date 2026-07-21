EntretenimientoLo más vistoPortada

Fallece joven actriz de Godzilla en accidente

By Lubin Molero
0
105
Fallece la actriz Kaylee Hottle
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

La joven actriz Kaylee Hottle, reconocida mundialmente por interpretar al personaje de Jia en la saga Godzilla, falleció tras un accidente de tránsito.

Kaylee Hottle, de tan solo 18 años de edad, perdió la vida tras sufrir un trágico choque automovilístico en carreteras de Maryland.

Fallece la actriz Kaylee Hottle

El padre de la artista confirmó la trágica noticia detallando que el vehículo donde viajaba su hija se estrelló en una zanja en Maryland.

Hottle inició su carrera profesional desde niña en comerciales y alcanzó notoriedad internacional al comunicarse con King Kong mediante lenguaje de señas.

La trágica partida de la prometedora artista de dieciocho años enluta a la industria cinematográfica tras su destacada participación en exitosas producciones taquilleras.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Senamecf convoca pruebas de ADN para identificación tras el terremoto

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaTMZ
Artículo anterior
Senamecf convoca pruebas de ADN para identificación tras el terremoto
Artículo siguiente
La Fundación CLX celebró el Día del Niño entregando más de 5.000 juguetes a los niños de Morón junto a MultiMax
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes