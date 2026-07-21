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Celebrando por todo lo alto el Día del Niño, la Fundación CLX y MultiMax llevaron alegría a Morón durante una gran jornada repleta de sorpresas. Como parte de esta iniciativa liderada por el empresario carabobeño Nasar Dagga, la fundación de CLX Group entregó más de 5.000 juguetes nuevos a los más pequeños, brindando a las familias un día de esparcimiento inolvidable.

Los espacios del Polideportivo Las Colinas se convirtieron en un parque al aire libre donde cientos de niños vivieron momentos de diversión sin límites. La actividad ofreció una amplia variedad de atracciones, desde camas elásticas hasta estaciones de raspados, talleres de arte, pintacaritas, dinámicas dirigidas por animadores y más.

Los homenajeados también pudieron compartir momentos únicos junto a algunos de sus personajes favoritos del cine y la televisión, quienes llevaron sonrisas a todos los pequeños que asistieron a esta actividad especial por el Día del Niño de CLX Group. Asimismo, para complementar la celebración, cada uno de estos jóvenes recibió una Cajita Feliz de McDonalds para disfrutar de un almuerzo especial.

Esta iniciativa cobró un valor muy especial para el grupo empresarial. Morón fue una de las comunidades más afectadas por los sismos del pasado 24 de junio en el estado Carabobo. Tras acompañar a las familias afectadas y brindar asistencia humanitaria en días posteriores, Nasar Ramadan Dagga reafirma su compromiso con la región a través de la Fundación CLX, llevando esperanza y recreación a quienes más lo necesitan.

“En CLX Group nos llena de orgullo haber regalado a los niños de Morón un día inolvidable en familia, lleno de juegos, risas y celebración en familia. La niñez es una experiencia que solo se vive una vez, y nuestra mayor motivación es asegurar que la disfruten al máximo. Gracias a todos los que nos acompañaron este fin de semana por hacer esto posible” expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad.

CLX Group celebra el Día del Niño

A la par de las actividades impulsadas por la Fundación CLX en Morón, la iniciativa de CLX Group expandió su alcance en redes sociales para conmemorar el Día del Niño en Venezuela y conectar con las familias de todo el país.

A través de sus plataformas sociales, Nasar Dagga Mujamad, compartió un tierno encuentro entre Neo y Daggy, las mascotas oficiales del grupo empresarial, y un niño que se convierte en su “maestro de juegos”.

Con este video, el empresario carabobeño destacó la importancia de preservar la capacidad de soñar, reafirmando que las nuevas generaciones son el principal motor detrás del compromiso de CLX Group con la construcción de un mejor futuro en Venezuela.

“Los niños nos enseñan a nunca perder la alegría de jugar y soñar, es por eso que desde CLX Group celebramos a los pequeños que llenan de energía nuestros hogares”, afirmó Nasar Dagga, CEO de CLX Group y MultiMax.

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Por su parte, la multimarca más grande de Venezuela presentó en su cuenta de Instagram la esperada continuación de su icónico video «Jugando a ser grandes«. El audiovisual, de poco más de un minuto de duración, ofrece una mirada fresca y divertida del día a día en las tiendas, vista desde la espontaneidad y la inocencia de un grupo de niños.

Durante el recorrido, los pequeños protagonistas asesoran con inocencia a una clienta que busca sus productos en MultiMax, interactúan con los electrodomésticos en exhibición, exploran la experiencia en caja y participan en las pruebas de control de calidad previo a la entrega de la mercancía.

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Sobre la Fundación CLX y CLX Group

Con más de 12 años de trayectoria, CLX Group es el principal referente de innovación y vanguardia tecnológica en Venezuela. A través de la Fundación CLX, el grupo empresarial liderado por Nasar Ramadan Dagga Mujamad continúa impulsando iniciativas enfocadas en el bienestar social, la educación, el impulso al talento artístico y deportivo, así como el apoyo a instituciones de salud en todo el país.

En 2025, CLX Group impulsó la renovación de los espacios del Centro de Parálisis Cerebral Bartolomé Salom en Valencia, una iniciativa que transformó las áreas de rehabilitación con infraestructura moderna, climatización y tecnología de punta para brindar una atención digna a niños y jóvenes de entre 2 y 22 años.

El aporte de la Fundación CLX abarcó la dotación de equipos médicos especializados, la modernización del gimnasio de mecanoterapia con herramientas de estimulación sensorial y la incorporación de computadoras de formato compacto CLX NUC, integrando la tecnología como un pilar fundamental en el proceso de recuperación de los pacientes.

Descubre más la labor social de la Fundación CLX a través del portal web https://clx-group.com/. Asimismo, no te olvides de seguir la cuenta oficial de Instagram @clx.group, donde podrás conocer más sobre las empresas que conforman el grupo empresarial fundado por Nasar Dagga.

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