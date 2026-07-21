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Funcionarios del CICPC Valencia, capturaron a Ramón Alcides Herrera Osorio, de cuarenta y siete años de edad, en la parroquia San José, al estar solicitado por presunta estafa.

Al verificar sus datos en el sistema policial, los efectivos confirmaron que el detenido presentaba una solicitud activa por el delito de estafa.

Capturan en Valencia solicitado por estafa

Durante el procedimiento, la comisión policial logró recuperar exitosamente dos camionetas, una marca Ford modelo Explorer y otra de marca Baic.

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El sujeto aprehendido junto a los vehículos recuperados quedaron a la disposición del Ministerio Público del estado Carabobo para el debido proceso legal.

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