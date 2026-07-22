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Evalúan terrenos para 25 mil viviendas en La Guaira

By Lubin Molero
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Evalúan terrenos para viviendas en La Guaira
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
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La presidenta encargada Delcy Rodríguez y equipos multidisciplinarios evalúan terrenos y suelos donde construirán viviendas con tecnología antisísmica para atender a las familias afectadas en La Guaira.

Especialistas evalúan más de cuarenta predios con el fin de construir veinticinco mil soluciones habitacionales seguras para las familias venezolanas afectadas.

Evalúan terrenos para viviendas en La Guaira

Las edificaciones contemplan estructuras de hormigón, acero y disipadores de energía sísmica para garantizar máxima seguridad estructural ante futuros eventos telúricos.

 

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Una publicación compartida de Pérez Pirela (@mperezpirela)

El proyecto urbano incorporará además escuelas, áreas deportivas y zonas comerciales para promover el desarrollo comunitario integral de los nuevos residentes costeños.

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